سلوك لا يليق .. خليلوزيتش يكشف سبب استبعاد حكيم زياش

المدرب البوسني يتحدث عن سبب استبعاده لحكيم زياش

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن أسباب عدم استدعاء المغربي حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، من أجل خوض مباريات أسود الأطلس في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المنتخب المغربي سيخوض أولى مواجهاته في التصفيات المؤهلة إلى المونديال القطري، أمام نظيره السوداني مساء اليوم الخميس، على أن يخوض مواجهة الجولة الثانية أمام غينيا بعدها بأربعة أيام.

خليلوزيتش قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء: "زياش أظهر خلال المعسكرات التدريبية السابقة، سلوكًا لا يليق بالمنتخب المغربي، حيث جاء متأخرًا، ورفض خوض التدريبات".

المدرب البوسني رفع رسالة التحدي للجميع، حيث قال: المنتخب المغربي فوق الجميع، مهما كانت قيمة اللاعب وأهميته بالنسبة لنا".

وواصل وحيد حديثه عن سلوك زياش غير المقبول، حيث قال: "لأول مرة في تاريخي الرياضي، أواجه سلوكًا غير مقبول من لاعب دولي، هو الأمر الذي لم أتوقعه من حكيم زياش".

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وشدد خليلوزيتش على أنه لا يقبل بلاعب يختار بنفسه المباراة التي سيلعبها مع المنتخب المغربي، حيث قال: "المنتخب الوطني شرف لأي لاعب، وجميع اللاعبين مرتبطين بقميصهم الوطني 100%".

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة، والتي تضم منتخبات السودان وغينيا بيساو وغينيا، حيث سيتأهل المتصدر إلى الدور الحاسم والمؤهل إلى كأس العالم 2022.