سلوفاكيا تعاقب الأردن بخماسية مقابل هدف وديًا

سلوفاكيا ينتصر على الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب سلوفاكيا الفوز على الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

عامر شفيع حارس الأردن تصدى لركة حرة مباشرة خطيرة، بالدقيقة 26، ليحولها ركنية للمنتخب السلوفاكي.

سجل منتخب الأردن الهدف الأول بالدقيقة 39 من زمن المباراة، عن طريق موسى التعمري، بعد انفراد بحارس سلوفاكيا ليسددها على يمينه.

وتعادل لوكاس هاراسلين لمنتخب سلوفاكيا بالدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يسجل مارتين شريين الهدف الثاني بالدقيقة 55.

وسجل يان جيرجيوس الهدف الثالث لمنتخب سلوفاكيا بالدقيقة 71 من زمن المباراة، وذلك عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها.

محمد عطوة مدافع #الرائد بات قريبًا من الانضمام إلى #الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية🗞️ pic.twitter.com/xPW8K0uTb0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 7, 2019

الهدف الرابع سجله اللاعب باتريك مراز في الدقيق 74 من زمن المباراة، وذلك بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء على يسار عامر شفيع.

ياروسلاف ميهاليك سجل الهدف الخامس لمنتخب سلوفاكيا بالدقيقة 84 من زمن المباراة.

وبذلك يحقق المنتخب سلوفاكيا الفوز على نظيره الأردني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما.