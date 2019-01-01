سلمان المالك ينفي ترشحه: شرف لكنني لا أعلم شيئًا عن النصر

عزوف جماعي من مسؤولي النصر عن الترشح لرئاسته!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى سلمان المالك؛ رئيس نادي النصر السعودي السابق، ما تردد عن عزمه الترشح لرئاسة النادي من جديد، مؤكدًا أنه لا يملك الوقت الكافي لأداء هذه المهمة.

مسؤولو العالمي وضعوه في موقف حرج بعد فتح باب الترشح لفترتين دون أن يتقدم أحد بتقديم أوراقه، ليتم فتح باب الترشح للفترة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

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وكتب المالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حاليًا خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي".

وأضاف: "خدمة العالمي شرف، ولكنني حاليًا لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية".

رئيس النادي العاصمي السابق اختتم: "لو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى!".

لكل جماهير #النصر الغالية، وصلتني إتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي.

(١-٢) — سلمان فهد المالك (@sffrlm) June 19, 2019

يذكر أن اللجنة الانتخابية بالنصر فتحت أبوابها من قبل في التاسع من يونيو الجاري أمام راغبي الترشح إلا أن أُغلقت بعد ثلاثة أيام دون ترشح أحد، لتضطر لمنح مسؤولي العالمي فرصة ثانية في 16 من الشهر نفسه، ليتفاجأ الجمهور بإغلاق الأبواب أمس الثلاثاء، دون أي جديد يطرأ.

ومن المنتظر أن يُفتح باب الترشح من جديد للمرة الثالثة في 23 من الشهر الجاري، ولمدة خمسة أيام.

ووفقًا للوائح والقوانين، فإن هذه هي المرة الأخيرة التي سيُفتح بها أبواب الترشح لرئاسة النصر، وفي حال عدم تقدم أحد للترشح، فإن الهيئة العامة للرياضة ستكلف مجلس جديد حسب رؤيتها لتولي مسؤولية النادي.