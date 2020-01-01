سلمان الفرج يكشف موقفه من تجديد عقده مع الهلال

هل يحسم الهلال تجديد عقد سلمان الفرج خلال الأيام المقبلة؟

كشف سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نادي الهلال، عن موقفه من مسألة تجديد عقده مع الزعيم، بعد تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال نجح في حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات المسابقة.

الفرج قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا والإدارة كنا نفكر فقط في حسم الدوري، ولم نتحدث حول تجديد العقد خلال الفترة الماضية".

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لاعب وسط الهلال تابع: "أفضل أن أبتعد عن الإعلام طوال المنافسات، وبعد حسم الألقاب قد أخرج وأتحدث للإعلام ولا يوجد لدي أي أزمة حول هذا الأمر".

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية على أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قرر تأجيل مسألة تجديد عقد الفرج وياسر الشهراني لنهاية الدوري السعودي هذا الموسم.

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وبتحقيق الهلال لقب الدوري هذا الموسم، أصبح أول فريق يحقق بطولتي دوري أبطال آسيا والدوري المحلي خلال موسم واحد.