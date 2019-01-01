سلمان الفرج يكشف كواليس اعترافه بتعرض النصر للظلم أمام وليد عبد الله

فيديو انتشر وأثار الجدل حول لاعب الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سلمان الفرج؛ لاعب الهلال السعودي، أن الفيديو المنتشر لحديثه مع وليد عبد الله؛ حارس مرمى النصر، كان مجرد حديث عفوي، موضحًا أن الزعيم هو الآخر يتعرض للظلم.

وانتشر فيديو للثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به لاعب الهلال مؤيدًا رأي الحارس حول تعرض العالمي للظلم.

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الفرج برأ ناديه من الظلم الواقع على النصر، موضحًا كواليس الفيديو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تداول البعض حديث لي كان مع أخي وليد عبد الله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر".

وأضاف: "عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!".

تداول البعض حديث لي كان مع اخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر فقلت له لادخل للهلال بماحدث لكم ولو اردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لأتسع الحديث اكثر ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي اعقت فيها امام النصر عتبي على من نشر ماحدث من حديث عفوي !! — سلمان الفرج (@salman_f13) ٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق ست نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة.