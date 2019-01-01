سلمان الفرج يقترب من اللحاق بلقاء العودة أمام الأهلي

مواجهة قوية بين الاهلي والهلال في آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف اللاعب سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي من لقاء الأياب أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن اللاعب اقترب من اللحاق بالمباراة المقبلة ودعم صفوف الهلال للتأكيد على التأهل.

وأشارت التقارير أن الجهاز الطبي يسابق الزمن من أجل تجهيزه بنسبة 100 % من أجل التواجد في قائمة الزعيم قبل مواجهة الاهلي.

ويسعى الهلال للسير قدمًا نحو لقب دوري أبطال آسيا الغائب عن قلعة الزعيم، بالفوز على مواطنه في الإياب أو التعادل يكفيه للصعود.