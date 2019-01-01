سلمان الفرج يتغيب عن تدريبات الهلال قبل مواجهة الاتحاد

مواجهة قوية بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي، لإصابة خلال لقاء الاتحاد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة" السبت المقبل.

وأثار الفرج الشكوك حول لحاقه بالمباراة بسبب عدم خوض التدريبات بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا.

وتعرض الفرج لإصابة في الركبة بكدمة قوية خلال المباراة وغاب عن المران الرئيسي للهلال مما أثار الشكوك حول لحاقه بالمباراة المقبلة.

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وواصل عبدالله عطيف تدريباته التأهيلية في مران الهلال استعدادًا للمشاركة في التدريبات بشكل كامل من أجل العودة للمباريات.