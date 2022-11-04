"سلمان الفرج وسالم الدوسري مثل ميسي ورونالدو"

الأخضر يستعد للمشاركة في مونديال قطر.

يرى الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن أهمية الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري للمنتخب السعودي، لا تقل عن أهمية ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني وكريستيانو رونالدو مع البرتغال.

وقال الزايدي خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية": "في منتخبات العالم نرى مدربين يعتمدوا على لاعبين، مثل الأرجنتين والبرتغال ومصر، لأنهم أساس المجموعة وهذا ليس تكبر من جانب اللاعبين".

وتابع: "أرى أن أهمية سلمان الفرج وسالم الدوسري لا تقل عن أهمية ميسي في الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال، لأنهما نجوم فريقنا".

واختتم الذايدي تصريحاته قائلًا: "لا أقارنهم فنيًا ولكن أهمية الثنائي بالنسبة للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد لو حدث إصابات للثنائي ستكون ضربة قوية له".

ويستعد المنتخب السعودي حاليًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، خلال معسكره الأخير المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.