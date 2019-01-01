سلمان الفرج يعتذر لجماهير الهلال ويكشف حقيقة سخريته

لاعب وسط الهلال يوضح سبب تصريحاته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص سلمان الفرج، لاعب وسط فريق نادي الهلال السعودي، على توضيح كل ما تردد حول هجومه ضد جماهير ناديه، بعد مباراة الاتحاد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الفرج عانى الفترة الأخيرة من هجوم الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مستواه في مباراة الاتحاد، وما نشره عقب مباراة الهلال والاتحاد، حيث قال "آي ضحكوني شوي طفشان".

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ونشر الفرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة جاء فيها:

"أحبتي، اطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت من ما نشرته في حسابي وفسرها البعض أني أقصد جماهير الهلال الغالية، وأني كنت أعني بها فئة لا تمثل إلا نفسها، ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق أسرتي".

"وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال، وبصفتي قائدًا للهلال مع زملائي اللاعبين، نستفيد من كل نقد أو توجيه من شأنه أن يطورنا".

الهلال تعادل سلبيًا مع الاتحاد، في مباراة ذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.