سلمان الفرج : المنتخب السعودي سيعود بكأس الخليج إلى الرياض

يلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا

أكد سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أهمية خوض مباراة نهائي كأس خليجي 24 أمام المنتخب البحريني بكل قوة.

ويلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة، ملعب نادي الدحيل.

في بدايته تصريحاته، بارك الفرج لجماهير المنتخب السعودي على التأهل إلى نهائي البطولة الخليجية بعد تخطي المنتخب العراقي في نصف النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السعودي أمام البحرين، أكد الفرج أن المنتخب السعودي جاهز لتحقيق الفوز وحصد اللقب الخليجي.

وأكد الفرج أن جميع اللاعبين جاهزون للفوز، ووعد جماهير الأخضر بالعودة إلى الرياض باللقب الخليجي الغائب منذ سنوات طويلة عنهم.

وكان المنتخب السعودي قد تغلب على المنتخب القطري في مباراة غاب عنها الفرج بسبب الإصابة، بهدف مقابل لا شيء سجله عبدالله الحمدان.

تنتظر جماهير الكرة الخليجية مباراة نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين، وهو أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ البطولة.