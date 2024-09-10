خاص | سلطان السعود: النتائج السلبية للمنتخب السعودي مع مانشيني لا تفاجئني!

نجم الهلال السابق لا يرى مانشيني يناسب المنتخب السعودي!

انتقد سلطان السعود نجم الهلال المعتزل والمنتخب السعودي أداء الأخضر تحت قيادة المدير الفني الحالي روبرتو مانشيني في الفترة الماضية.

وقال السعود في تصريحات خاصة لـ "فوتبول كو": "في وجود مانشيني يقدم المنتخب السعودي أداء سيء، وحتى الآن لم ينجح في تطوير الفريق على المستوى الفني".

وأضاف: "ما حدث أمام إندونسيا والتعادل لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، هذا طبيعي في المباريات الافتتاحية التي دومًا ما تكون صعبة، وخيارات مانشيني في تلك المواجهة لم تساعد الفريق".

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وأكمل: "تبديلات مانشيني وطريقة اللعب الخاصة به تؤكد أنه لا يعرف إمكانات الفريق، ولا يعرف كيف يتعامل مع تلك المباريات، كيف يغير مهاجم بمهاجم ضد إندونيسيا وهو متعادل على أرضه؟ كان يجب زيادة الهجوم بدلًا من ذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متأخر في النتيجة في الوقت الحالي أمام نظيره الصيني بهدف نظيف، ويلعب منقوص بعد طرد محمد كنو بشكل مباشر في مباراة الجولة الثانية من المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا لكأس العالم، وكان قد تعادل في المباراة الأولى مع إندونيسيا بهدف لكل فريق بينما خسر المنتخب الصيني لقاء الجولة الافتتاحية بسباعية نظيفة أمام اليابان.