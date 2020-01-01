"سلاح" النحاس أم "خبرة" يوسف .. من الأحق بخلافة فايلر في الأهلي؟

فايلر وضع الأهلي في مأزق قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حالة من الجدل بين جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد توتر العلاقة بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، وإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية رحيل فايلر عن القلعة الحمراء، حيث تم ترديد اسم محمد يوسف وعماد النحاس لخلافة فايلر.

إدارة الأهلي بدأت خلال الفترة الحالية، لترتيب أوراقها من جديد، تحسبًا لرحيل فايلر، حيث يقوم المسؤولين بالقلعة الحمراء حاليًا، بدراسة العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الأهلي مقبل على مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم ترديد اسمي عماد النحاس ومحمد يوسف من أجل قيادة الأهلي بشكل مؤقت حال رحيل فايلر، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، بين المؤيد والمعارض للاسمين.

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ولكن من هو الأنسب لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، حال رحيل رينيه فايلر من تدريب الفريق الأحمر؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

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محمد يوسف

يمتلك محمد يوسف ذكريات رائعة مع النادي الأهلي، حيث استطاع قيادته للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2013 وكأس السوبر الإفريقي 2014، واستقال من منصبه في يوليو 2014، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد بقيادة محمود طاهر.

يوسف يمتلك خبرة إفريقية بكل تأكيد، ولكن البعض يرى أن البطولتين الذي حصل عليها الأهلي تحت قيادته، ترجع لجيل اللاعبين الرائع الذي كان يمتلكه وقتها، بقيادة محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب وسيد معوض وعبد الله السعيد وغيرهم.

كما أن الجماهير ترى أن محمد يوسف لم يحقق أي إنجازًا مع الفرق التي قام بتدريبها، مثل الشرطة العراقي وسموحة وبتروجيت، بالإضافة لابتعاده عن التدريب لمدة 3 سنوات ماضية.

عماد النحاس

.مدافع النادي الأهلي السابق، قدم العديد من الإنجازات على المستوى التدريبي، أبرزها هو قيادة فريق أسوان للصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام 11 عامًا، ثم نجح في إبقاء الفريق بالدوري الموسم التالي.

النحاس استطاع أن يقود المقاولون العرب للمنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري المصري الممتاز، بعد أن تولى الفريق الموسم الماضي، ومازال يقدم نتائج رائعة مع ذئاب الجبل.

الجماهير ترى أن النحاس هو أنسب مدرب محلي لقيادة الأهلي، حال رحيل فايلر، للعديد من الأسباب، أولها أنه قدم أوراق اعتماده كمدرب كفء، بالإضافة إلى أنه مازال صغيرًا في العمر "44 عامًا"، وهو ما يعني أنه سيكون قريبًا من اللاعبين.

كما نجح النحاس في قيادة الأهلي "لاعبًا"، لتحقيق دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، وبالتالي فهو يمتلك خبرات إفريقية واسعة، ويعرف "من أين تؤكل الكتف".

وفي النهاية، محمد يوسف وعماد النحاس مدربان قديران يمتلكان القدرات اللازمة لقيادة المارد الأحمر لتحقيق البطولات والإنجازات، وعلى إدارة الأهلي الاختيار بكل هدوء وبعد دراسة جيدة المدرب الأنسب لقيادة الفريق، حال رحيل فايلر.