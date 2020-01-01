سكومينا يقود كلاسيكو النصر والأهلي والجولة تحمل شعار " شباب العشرين Y20"

السلوفيني دامير سكومينا مباراة فريق النصر والأهلي، ويعاونه مواطنيه يوري برابتونيك وروبرت فوكان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تنطلق مساء اليوم.

وتقرر أن يقود السلوفيني دامير سكومينا مباراة فريق النصر والأهلي، ويعاونه مواطنيه يوري برابتونيك وروبرت فوكان، والحكم الرابع تركي الخضير، وبالنسبة لحكم الفيديو جورجي بالاكوف ويعاونه ممدوح آل شهدان.

وفيما يخص مباراة التعاون والهلال فستكون تحت قيادة السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه توماس كلانستيك وأندرانز كوفاسيتش، والحكم الرابع ماجد الشمراني، أما حكم الفيديو إيفان بيبيك ومساعده رائد الزهراني.

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وفي سياق أخر، أكد الاتحاد السعودي على إطلاق مسمى ( #شباب_العشرين Y20) على الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك عقب تغريدة من وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه في تويتر : " شباب وشابات هذا الوطن، لهم دور بارز في مجموعة تواصل #شباب_العشرين Y20 التي تقودها #مسك_الخيرية بالتعاون مع #إثراء".

وأضاف سمو الأمير : "تزامناً مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق مسمى ( #شباب_العشرين Y20) على الجولة ال20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".