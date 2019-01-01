سكولز في الطريق لتدريب فريقه المفضل

سكولز يدخل عالم التدريب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الإنجليزي السابق بول سكولز في طريقه لخوض تجربته التدريبية الأولى عبر قيادة أولدهام.

ويعمل سكولز حالياً كمحلل تلفازي مع عدة قنوات إنجليزية تغطي أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت "صن" إن أولدهام في طريقه لتعيين سكولز على رأس القيادة الفنية للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وسبق لسكولز تولي مناصب تدريبية في أكاديمية مانشستر يونايتد، كما عمل مع فرق سالفورد سيتي الذي ينافس في درجات الهواة.

وأعلن سكولز في أكثر من مناسبة سابقة أنه في طفولته كان يشجع فريق أولدهام ويعتبره الأقرب إلى قلبه.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين جارية منذ فترة وتمضي بالطريق الصحيح، وسيتم الإعلان الرسمي في الأيام القادمة.

وكان أولدهام قد فجر مفاجأة في كأس إنجلترا عندما أقصى فولهام الأسبوع الماضي رغم أنه لعب تحت قيادة مدرب مؤقت.