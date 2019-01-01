سكولز: مارسيال سيكون تييري هنري الخاص بمانشستر يونايتد

بول سكولز يرفع سقف توقعاته بالنسبة لأنتوني مارسيال

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قال بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد إن أنتوني مارسيال من الممكن أن يكون تييري هنري الخاص بالشياطين الحمر.

وكان سكولز أحد أبرز المدافعين عن المهاج مالفرنسي الشاب حتى في أكثر الأوقات تعرضًا للانتقادات في فترة جوزيه مورينيو.

وحول ذلك، قال سكولز إن مارسيال سيثبت للجميع أنه لاعب كبير خلال هذا الموسم حين يأخذ فرصته الكاملة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وأضاف: "مارسيال يمتلك خصائص نادرة بالنسبة للمهاجم، هو يحتاج فقط لأن يتأقلم مع الأوضاع الجديدة ليظهر ذلك"

وتابع: "سرعة مارسال وقدرته على التحكم بالكرة تذكرني بتييري هنري، من الممكن أن يكون هو هنري المستقبل بالنسبة لمانشستر يونايتد"

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يذكر أن مارسيال كان قد عانى من التهميش والجلوس على دكة البدلاء في فترات طويلة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.