سكولز: كلاسيكو مانشستر يونايتد وليفربول هو الأهم في الكرة الإنجليزية

النجم الإنجليزي السابق يرى أن ليفربول لازال هو المنافس الحقيقي لمانشستر يونايتد وليس سيتي

يعتقد بول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، أن ليفربول هم المنافس الأقوى للشياطين الحمر وليس مانشستر سيتي.

ليفربول يتقاسم صدارة البريميرليج مع سيتي هذا الموسم، طمعاً في الفوز بالبطولة للمرة الأولى من 1990.

باريس سان جيرمان يستعد للإعلان عن راعي قميصه الجديد

الريدز يلعبون أمام يونايتد يوم الأحد القادم بجولة جديدة من البطولة، تحمل خصومة تاريخية لسنوات طويلة.

وقال سكولز عن تلك المباراة:"أعتقد أنها الخصومة الأكبر في الكرة الإنجليزية".

لا .. ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004

يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وأضاف:"إذا استمر مانشستر سيتي بهذا الشكل لسنوات أكثر، ربما يتقدمون وينتزعون مكانة ليفربول".

كلوب: أردنا سانشو في ليفربول، لكن لهذا لم نُوقع معه!

وتابع:"الطبيعي وجود فريقين من نفس المدينة بأي خصومة كبيرة، ولكن ليفربول ويونايتد مباراة لها مكانة خاصة بسبب عدد الألقاب التي فاز بها كل منهما".

يذكر أن يونايتد يمتلك برصيده 20 بطولة دوري إنجليزي، مقابل 18 لليفربول، بينما يمتلك سيتي 5 ألقاب فقط.