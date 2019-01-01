سكولز: سولشار يستحق الفرصة

سكولز يدعم بقاء سولشيار في مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بول سكولز دعمه الكامل لبقاء أولي جونار سولشار في منصبه للموسم القادم مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن خسارته أمام باريس سان جيرمان لا تغير أي شيء.

وكان سولشار قد تلقى خسارته الأولى مع اليونايتد بعد صمود دام 11 مباراة فاز في 10 منها وتعادل في الأخيرة، وقد خسر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعبه أولد ترافورد بهدفين دون رد.

وتحدث سكولز عن زميله السابق قائلًا "أعلم أن الناس ستبدأ تتحدث الآن لأنه خسر، لكنه خسر أمام باريس سان جيرمان، وهو ما قد يحدث لأي مدرب صاحب خبرة ومسيرة ممتازة، لأن باريس سان جيرمان أحد أفضل الفرق في العالم. باعتقادي أنه وبناءً على ما قدمه يستحق فرصة بالتأكيد".

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أضاف "كنت أدرك دومًا أن الفريق يمتلك المواهب، وأعتقد الجميع مثلي. أولي جاء بابتسامة على وجهه واحتضن الفريق، الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين. لقد منحهم الحرية وقد رأيتم النتائج".

ويستعد اليونايتد حاليًا لمواجهة تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة التي يراها سكولز مفتاح فوز سولشار بلقب ما مع الفريق، مضيفًا "أولي يُريد الفوز بشيء ما كمدرب مع اليونايتد، وكأس الاتحاد الإنجليزي يبقى الشيء الوحيد الذي قد يفوز به، خاصة بعد النتيجة أمام باريس سان جيرمان".

وأتم النجم الإنجليزي مطالبًا فريقه باستغلال الحالة غير الجيدة التي يعيشها تشيلسي حاليًا، خاصة بعد خسارته 6-0 أمام مانشستر سيتي وكل الشكوك الدائرة حول مستقبل مدربه ماوريتسيو ساري.