سكولز: التعادل مع مانشستر يونايتد قد يكلف ليفربول لقب البريميرليج ولست متأسفًا لهم

بول سكولز يتحدث عن موسم ليفربول بقيادة كلوب وتأثير التعادل مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي السابق بول سكولز إن التعادل بين مانشستر يونايتد وليفربول قد يتسبب في ضياع لقب البرميرليج على الريدز.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا بجون أهداف أمام ليفربول في مواجهة الدور الثاني بينهما على ملعب أولدترافورد.

وتسبب هذا التعادل في تقليص الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي إلى نقطة واحدة لصالح الريدز، ليأتي التعادل أمام إيفرتون وينقل الصدارة إلى مدينة مانشستر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال بول سكولز إن التعادل الذي خرج به ليفربول أمام مانشستر يونايتد قد يتسبب بضياع لقب الدوري.

وأضاف: "لا أشعر بالأسف من أجلهم، سأكون صريحًا، من الطبيعي ألا أتمنى فوز ليفربول بلقب البريميرليج أو بأي لقب غيره"

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يذكر أن ليفربول لم ينجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 29 عامًا، حيث كان آخر لقب دوري لليفر عام 1990.