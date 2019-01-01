سكاي | يوفنتوس يسبق الإنتر في الصراع على لوكاكو

مفاجأة غير سعيدة للإنتر ومشجعيه

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة يوفنتوس تُحضر لمفاجأة غير سارة بالنسبة للإنتر ومشجعيه، بوضع خطة مبدئية لتحويل وجهة البلجيكي روميلو لوكاكو من "جوسيبي مياتزا" إلى "يوفنتوس ستاديوم" في الأيام وربما الساعات القليلة القادمة.

وأفادت أغلب التقارير على مدار الساعات الماضية، بأن مهاجم تشيلسي وإيفرتون السابق، خرج من معسكر الشياطين الحمر، تمهيدًا لبيعه إما للإنتر أو لأي نادٍ آخر لديه رغبة في ضمه.

وبحسب ما ذكرته الشبكة الرياضية، فإن بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات، يستعد الآن للتقدم بطلب رسمي للتعاقد مع لوكاكو، كجزء من صفقة الأرجنتيني باولو ديبالا، المرشح فوق العادة لمغادرة البيانكونيري هذا الصيف، لحاجته للعب يضمن له اللعب بصفة أسبوعية.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير المتداولة عن اهتمام توتنهام بمهاجم اليوفي، حتى أن نفس المصدر، أشار إلى أن رئيس السبيرس دانيال ليفي، ينتظر بيع كريستيان إريكسن وداني روز، لتمويل صفقة ديبالا.

هل سنراه في الدوري الصيني الموسم القادم 🤔pic.twitter.com/PlH1560X4k — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وسبق للوكاكو أن أعطى مؤشرات واضحة عن رغبته في الرحيل، عندما أدلى بتصريح مثير للجدل عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، واصفًا إياه بأفضل مدرب في العالم، دون أن يخف رغبته وأمنيته بالعمل معه في فريق واحد في المستقبل القريب، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان تولي مدربه المفضل القيادة الفنية للإنتر.