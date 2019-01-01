سكاي | مانشستر يونايتد على بعد خطوة من ثاني صفقاته الصيفية

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد أوشكت على حسم ثاني الصفقات الصيفية، وذلك بعد أيام من إتمام الصفقة الأولى بضم جناح سوانسي سيتي والمنتخب الويلزي دانييل جيمس مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

من جانبها، أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة اليونايتد تستعد الآن للقيام بمحاولة ثانية، من أجل إقناع مسؤولي كريستال بالاس بالتخلي عن الظهير الأيمن وأفضل لاعب في الفريق الموسم المنقضي هارون بيساكا.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن النادي اللندني رفض العرض الأول الذي بلغت قيمته حوالي 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الوضع سيكون مغايرًا هذه المرة، عندما يتقدم المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد بالعرض الجديد، وذلك لانقلاب اللاعب الشاب على إدارة ناديه.

وقالت الشبكة، إنه على الرغم من تصريحات بيساكا عن رغبته في البقاء مع ناديه لأطول فترة ممكنة بعد تتويجه بجائزة لاعب العام من قبل الجماهير، إلا أنه تقدم بطلب لإدارة النادي، للموافقة على انتقاله إلى "أولد ترافورد" عاجلاً وليس آجلاً.

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(🎥: IG/f.fajr11) pic.twitter.com/68ZfwR2i0H — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ولفت التقرير أن سولشاير يرغب في اقتناء بيساكا لتعويض رحيل القائد أنطونيو فالنسيا، وكذا لعدم ثقته في الشاب البرتغالي ديوجو دالوت، فضلاً عن تقدم أشلي يونج في السن وصعوبة الإبقاء عليه لموسم آخر، بعد انتهاء عقده مع النادي الموسم المقبل.