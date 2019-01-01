سكالوني يكشف تشكيله ضد ألمانيا ويتمنى عودة ميسي وأجويرو

المدرب يعلن عن تشكيل الودية القادمة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الغد الودية ضد ألمانيا على هامش التوقف الدولي.

وجاء تشكيل سكالوني كالتالي: ماركيزين – فويث – أوتامندي – روخو – تاليافيكو – باريديس – دي بول – بيريرا – ديبالا – كوريا – لوتارو

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي:"يجب أن تكون تلك هي الخطوة الأخيرة لدعم المجموعة التي نملكها، الوقت ليس جيداً لنا، فنحن نفتقر للاعبين على درجة عالية من الأهمية".

ويخوض المنتخب الأرجنتيني فترة التوقف الدولي مجرداً من ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد المنتخب بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي.

وعن ذلك قال المدرب:"نتمنى عودتهما في نوفمبر. سيرجيو لم يكن بخير، وسبب غياب ليو معروف بالفعل".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز بالمركز الثالث في كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل.