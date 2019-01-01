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سكالوني يعلن تشكيل الأرجنتين لمواجهة كولومبيا

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AFP
تعرف على تصريحات سكالوني في المؤتمر الصحفي لمباراة كولومبيا في كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل التانجو لمباراة كولومبيا قبل أكثر من 24 ساعة على انطلاق اللقاء.

الأرجنتين تواجه كولومبيا في مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

سكالوني أكد في المؤتمر الصحفي لمباراة كولومبيا جاهزية ليونيل ميسي لخوض المباراة مشيرًا إلى أنّ غيابه عن التدريبات الأخيرة لا يعني إصاته.

وكشف مدرب التانجو عن مشاركة أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو لمزاملة البرغوث في الخط الهجومي.

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وجاء التشكيل المُعلن كالآتي: فرانكو أرماني ورينزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي وخيرمان بيثييا ونيكولاس تاليافيكو وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وأجويرو.

 

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وألمح المدرب إلى أنّ خطة اللعب تتراوح بين 4-3-3 و 4-3-2-1 و4-4-2 مؤكدًا أنّ هذه الأسماء قد تظهر بأكثر من صورة في الملعب.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى 3 نهائيات في آخر 4 نسخ من البطولة دون تحقيق اللقب.

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