سكالوني يدعو لاوتارو للعب مع ميسي في برشلونة من أجل الأرجنتين

سكالوني تحدث في برنامج عن لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر المطلوب في برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية .

كان ليونيل سكالوني ، مدرب المنتخب الأرجنتيني ، ضيف شرف في برنامج" RTVE " الذي أخرجه وقدمه خوان كارلوس ريفيرو.

تحدث سكالوني في البرنامج عن لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر المطلوب في برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية .

وتتنافس العديد من عمالقة أندية أوروبا على ضم المهاجم الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع النيراتزوري خلال الموسم الحالى.

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حيث قال سكالوني في تصريحات" "إذا كان لوتارو محظوظاً للعب مع ميسي ، فهذا أفضل لنا"

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وأضاف "لوتارو اليوم هو المهاجم العصري، الذي الذي يريده كل فريق كبير. إنه بالفعل في فريق كبير (إنتر) ، يتنافس على قدم المساواة مع الآخرين وسيكون من الصعب جدًا إخراجه من هناك ".



وتحدث حول إمكانية اللعب مع ليونيل ميسي قائلًا : "إذا كان لوتارو محظوظًا بما يكفي للعب مع زميل مثل ميسي في برشلونة ، بالنسبة لنا ، أفضل من الأفضل ، فهو لاعب ذو مستقبل لا يصدق. إنه قوي ولديه رغبة كبيرة في النجاح".

واختتم "أنا لا أريد أن أتدخل ، ولكن إذا قام بتغيير الأندية آمل أن يتصرف بشكل جيد."

يذكر أن إنتر يصر على الحصول على 111 مليون يورو من البارسا، قيمة الشرط الجزائي في تعاقد لاوتارو.

وأوضح أن برشلونة اقترح على إنتر اختيار لاعب من ستة لاعبين للسماح بتخفيض سعر لاوتارو، وهم جونيور فيربو، كارلس ألينيا، نيلسون سيميدو، أرتورو فيدال، توديبو وصامويل أومتيتي.

جدير بالذكر أن لاوتارو لعب 31 مباراة مع إنتر منذ انطلاق الموسم وسجل خلالها 16 هدفًا وصنع 4.