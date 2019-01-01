سكالوني: نجاح الأرجنتين مرتبط بميسي

الأرجنتين تبحث عن استعادة كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، خط هجومه بالداينامايت في وجود عدة نجوم، على رأسهم القائد ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

ويعاني ميسي من الانتقادات لمستواه مع المنتخب على خلاف ما يقدمه في برشلونة، ولا يزال يبحث عن تحقيق لقبه الأول في صفوف التانجو.

وقال سكالوني قبل ودية نيكاراجوا للإعلام: "إذا لعبنا كفريق وميسي فعل ما يفعله كل أحد بالتأكيد سنقدم أداء جيد".

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وأكمل: "نعرف أننا مثل الداينامايت في خط الهجوم بما نملك بهدافين، نحن أقوياء ونملك حلولاً عدة ولاعبين وُلدوا ليفوزا".

واستمر المدير الفني: "نريد المنافسة ونخلق التفاهم بين اللاعبين، ونجعل حمل هذا القميص هو الأمر الأسهل للجميع، نيكاراجوا فريق صعب ومباراة مهمة".

وأعلن سكالوني أن ميسي سيقود خط الهجوم في ودية نيكاراجوا السبت مع سيرخيو أجويرو وماتياس سواريز، لاعب ريفر بليت.

وتلعب الأرجنتين في كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثانية مع كولومبيا، قطر، وباراجواي.