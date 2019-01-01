سكالوني: ميسي سيظل الأفضل طالما أنه يريد ذلك
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أبدى ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني اعتقاده أن مواطنه وقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي نجم برشلونة لا يزال قادراً على أن يبقى الأفضل.
وقال سكالوني:"فوز ميسي بجائزة الأفضل أمر طبيعي، لأنه الأفضل".
وأضاف:"سيبقى الأفضل طالما يريد ذلك، لديه القدرة الجسدية وقوة التحمل".
وأوضح:"إنه ساحر، وبينما يمكننا الاستمتاع به، سيكون عظيماً إذا كان الجميع يقدره، لأنه لا يوجد من هو مثله".
Leo, #TheBest pic.twitter.com/5g2DLGI5tE— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 23, 2019
وشارك ميسي منذ بداية المباراة ضد فياريال الليلة، للمرة الأولى منذ بداية الموسم، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب بين الشوطين وسط مخاوف بشأن إصابته.
يذكر أن ميسي كان قد توج بجائزة الأفضل في حفل فيفا السنوي، متفوقاً على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.