سقوط وأداء متواضع.. أرقام مصطفى محمد الهزيلة أمام كاراباج

المصري لم يقدم ما ينقذ نانت من هزيمة مدوية

أداء هزيل قدمه فريق نانت الفرنسي بشكل عام أمام كاراباج الأذربيجاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي، وبالتبعية كان أداء المهاجم المصري مصطفى محمد ضمن هذه الكتيبة المترنحة التي انقادت لهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح أوسو كوابينا التسجيل لكتيبة المدرب جوربان جوربانوف في الدفيقة 60 من عمر المباراة، قبل 5 دقائق فقط من إضافة الفرنسي عبد الله زبير الهدف الثاني للفريق الأذربيجاني في الدقيقة 65 لتتعقد وضعية فريق المدرب الفرنسي أنطوان كومبواري في المباراة.

وفي الدقيقة 72 عزز كاراباج التقدم عن طريق لاعب وسط مونتنيجرو مارك يانكوفيتش، لتصبح الغلة ثقيلة على رفاق المصري مصطفى محمد.

وقدم مصطفى محمد الذي شارك بشكل أساسي في المباراة واستمر في الملعب حتى الدقيقة 84 قبل أن يحل محله دينيس أبياه أداء هزيلًا بدوره، رغم محاولته تكوين ثنائية جيدة من الناحية الهجومية مع الفرنسي لوكاس بلاس ولكن دون فعالية على مرمى الفريق الأذربيجاني.

وخلال 84 دقيقة شارك بها الدولي المصري في المباراة، صوب مرة على المرمى ومرة خارجه بينما تم اعتراض تسديدة له قبل الوصول إلى المرمى وحاول المراوغة في مرتين ونجح في واحدة منهما، ولمس الكرة بشكل عام في 31 مناسبة وبلغت نسبة دقة تمريراته 54%.

بتلك النتيجة يقبع نانت في المركز الثالث بترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط إثر تحقيق فوز في الجولة الأولى على أولمبياكوس اليوناني، وبفارق المواجهات المباشرة عن كاراباج نفسه الذي يأتي ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط خلف فرايبورج الألماني الذي حقق العلامة الكاملة في المجموعة بإحراز 6 نقاط من انتصارين متتاليين.