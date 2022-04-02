سقطة كبرى .. أسطورة ألمانيا: إيران فريق موهوب، شاهدتهم في كأس العرب!
وقع يورجن كلينسمان أسطورة كرة القدم الألمانية في سقطة كبرى حين أكد أنه شاهد منتخب إيران في بطولة كأس العرب التي أقيمت خلال ديسمبر من العام الماضي في قطر وتُوجت بها الجزائر.
قرعة كأس العالم التي سُحبت أمس الجمعة في الدوحة أوقعت إيران في المجموعة الثانية بجانب إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والفريق المتأهل من الملحق الأوروبي، وقد علق كلينسمان عليها بالإشادة بالمنتخب الإيراني ووصفه بالموهوب جدًا.
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المدير الفني السابق لمنتخب أمريكا ظهر في موقع فيديو يتحدث خلاله لقناة "إي أس بي إن" عن نتائج القرعة، وقد قال "إيران لعبت جيدًا جدًا خلال التصفيات، وقد شاهدناها في كأس العرب وهم فريق موهوب جدًا".
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إيران لم تُشارك بالطبع في كأس العرب لأنها دولة ليست عربية بل آسيوية، ولكن يبدو أن تلك المعلومة لم تصل للنجم الألماني ليتعرض لذلك الموقف المحرج.
يُشار إلى أن المنتخب الرابع الذي سيتواجد في المجموعة الثانية هو أحد منتخبات اسكتلندا وأوكرانيا وويلز، حيث تأجلت مباراة نصف نهائي الملحق بين الأول والثاني نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تأهل المنتخب البريطاني بالفعل للنهائي بعد فوزه على النمسا 2-1.