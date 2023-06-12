النجم الفرنسي أبلغ فريقه بشكل رسمي بالفعل.

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد أبلغ ناديه باريس سان جيرمان أنه لن يجدد تعاقده مع النادي مرة أخرى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب قد أبلغ النادي بشكل رسمي حتى لا يتم تفعيل بند التمديد التلقائي الموجود في عقده.

وكان اللاعب قد جدد عقده قبل موسمين فقط في صفوف باريس سان جيرمان بعد الكثير من الأحاديث عن رحيله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يسعى للحصول على خدمات مبابي في صفوف ناديه خلال حديث مع أحد الجماهير، بالرغم من ذلك فقد أخبره أن هذا لن يكون هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قد يفكر في بيع اللاعب في تلك الحالة بدلًا من رحيله بشكل مجاني لريال مدريد في خلال عام.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لمبابي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن ريال مدريد يستطيع ضمه مجانًا في صيف العام القادم.