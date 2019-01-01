سعيد الناصيري: الوداد تعرض لمؤامرة من الاتحاد الإفريقي.. ولن نتنازل عن حقنا

الترجي يتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، عن لقاء فريقه أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بتتويج الأول.

وكان الترجي التونسي قد توج بالبطولة على حساب الوداد، بعد أزمة كبيرة بسبب حكم المباراة الذي لم يحتكم إلى تقنية الفار في هدف لصالح الوداد.

وقال الناصيري في تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية، إن الجميع شهود على الواقعة وأنهم شاركوا في المباراة بروح رياضية رغم الظلم التحكيمي الذي وقع عليهم في لقاء الذهاب.

وأضاف: "لا يمكن أن نتنازل عن كرامتنا، وسوف نحتج رسميًا على الجهة المسئولة وهي الاتحاد الإفريقي، مهزلة تحكيمية سيشهد عليها العالم لفترة كبيرة".

وتابع الناصيري: "تعرضنا لمؤامرة في لقاء الذهاب وجئنا للعب مباراة العودة بروح رياضية، ولكننا لن نتنازل عن حق الوداد ضد الكاف وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية".

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ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع للجنة تنفيذية طارئة ضمن لمناقشة أحداث مباراة الترجي والوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.