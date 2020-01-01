رئيس الوداد: مواجهة الأهلي أصبحت صعبة

الناصيري يعترف بصعوبات إضافية في مواجهة الأهلي بعد قرار الكاف

اعترف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي بأن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أصبحت صعبة بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي إقامتها من مباراة واحدة، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن فريقه لديه خطة محكمة للاستعداد لهذا الحدث الهام.

وكان كاف قد أعلن عن إقامة مواجهتي الدور قبل النهائي بالنسخة الحالية بدوري الأبطال من مباراتين فقط في بلدين محايدين، بحيث تجمع الأولى الأهلي أمام الوداد والثانية الزمالك أمام الرجاء البيضاوي، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا، والتي أدت إلى تغيير مواعيد الدور ذاته، وسط أنباء عن أن الكاميرون ستكون البلد المستضيف للمواجهة الأولى.

وقال الناصيري في تصريحات أدلى بها لموقع "le360 المغربي: "سيكون قرار الكاف بإقامة مباراة واحدة في نصف النهائي صعبًا على كل الأندية بالتأكيد، لأنك في نظام الذهاب والإياب سيكون لديك حظ وافر للتعويض إذا لم تظهر بشكل إيجابي في المباراة الأولى".

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لكن الرجل الأول في قلعة وداد الأمة عاد ليؤكد أن فريقه لديه خطة للاستعداد للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي بشكل جيد، يُتيح له تجاوز نادي القرن الإفريقي.

وقال الناصيري في هذا الشأن: "سنستعد بشكل جيد للمباراة، وسأقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد البرنامج الإعدادي للفريق".

وتابع: "الوداد سوف يُسافر الكاميرون (في حال كانت البلد المستضيف للمباراة) قبل موعد إقامتها بفترة، وذلك من أجل التأقلم على الأجواء هناك، خاصةً في ظل الرطوبة العالية المعروفة هناك".

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت الأهلي بالوداد، كانت في نهائي نسخة 2017 من دوري الأبطال، والتي تُوج فيها ممثل المغرب باللقب، بالتعادل ذهابًا في القاهرة 1-1 والفوز إيابًا في الدار البيضاء 1-0.