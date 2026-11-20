قدم المهاجم الألماني الشاب سعيد الملا عرضًا استثنائيًا جمع فيه بين الإبداع الهجومي والمغامرة غير المحسوبة، ليقود فريقه كولن لانتزاع تعادل ثمين بهدف لمثله من أنياب مضيفه بايرن ميونخ في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

اعتمد كولن على التحولات السريعة لضرب التكتل البافاري، وكان الملا هو المحرك الرئيسي لتلك الهجمات المرتدة بفضل سرعته الفائقة وقدرته على استغلال المساحات الخالية خلف مدافعي أصحاب الأرض.

لمسة سحرية وأرقام تكشف الفاعلية

تجلت خطورة صاحب القميص رقم عشرة مبكرًا وتحديدًا عند الدقيقة 12، حين استقبل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة بكعب القدم بمهارة فائقة إلى زميله مايكي مور الذي أودعها الشباك معلنًا تقدم الضيوف.

تكشف لغة الأرقام عن فاعلية مذهلة للاعب خلال مشاركته ورغم اكتفائه بـ 24 لمسة فقط للكرة طوال اللقاء، فإنه صنع فرصتين محققتين للتسجيل وقدم تمريرتين مفتاحيتين، كما قطع مسافة إجمالية بالكرة بلغت نحو 110 أمتار منها 84.8 مترًا للتقدم نحو مرمى المنافس.

شبح الطرد يطارد بطل كولن

لم يكتف المهاجم الواعد بصناعة الهدف، بل كاد يضاعف النتيجة في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس يوناس أوربيج ببراعة، لتظل هذه التسديدة الوحيدة له على المرمى بمعدل أهداف متوقعة بلغ 0.06 مقابل 0.25 للتمريرات الحاسمة المتوقعة.

ومع تصاعد نسق المباراة وازدياد الضغط البافاري، خرج الملا عن تركيزه في الدقيقة 66 ليحصل على بطاقة صفراء مجانية بعدما ألقى الكرة داخل أرض الملعب بداعي الإحباط، وهو التصرف الذي وضعه تحت ضغط عصبي هائل فيما تبقى من عمر اللقاء.

بلغت الإثارة ذروتها عند الدقيقة 73 حين توغل اللاعب من الجهة اليسرى وسقط داخل منطقة الجزاء دون أي احتكاك مع مدافعي بايرن ميونخ، ليتغاضى الحكم براون عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية بداعي التمثيل، مانحًا إياه قبلة الحياة.

بيت القصيد

جسد سعيد الملا في هذه المواجهة صورة المهاجم الموهوب الذي يمتلك الجرأة لإرباك كبار القارة بأقل عدد من اللمسات، لكنه في الوقت ذاته تلقى درسًا قاسيًا في ضرورة التحكم بالانفعالات حتى لا يبدد مجهوده الفردي بلحظة تهور كادت تكلف فريقه نقطة تاريخية في ميونخ.