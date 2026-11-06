"سيكون خاطئًا قول ذلك" .. نجم ألمانيا صاحب الأصول العربية يعلق على اهتمام باريس سان جيرمان

مشاركة تابع GOAL على جوجل

رد سعيد الملا، النجم الصاعد لنادي كولن، على شائعات الانتقال الأخيرة التي ربطته بانتقال بارز إلى باريس سان جيرمان. ويعيش الدولي الألماني الشاب موسمًا رائعًا في البوندسليجا، ولا يزال مركّزًا على ناديه الحالي رغم تصاعد التكهنات.

إعلان

الملا يجذب اهتمام الأندية في سوق الانتقالات

يتجاهل الملا تماماً شائعات الانتقالات المتزايدة المحيطة بمستقبله. فقد فرض الجناح البالغ من العمر 20 عاماً نفسه كنجم صاعد في الدوري الألماني مع كولن. وقد لفت أداؤه المذهل طوال موسم 2025-26 انتباه باريس سان جيرمان. وتابع العملاق الفرنسي ملامح أدائه عن كثب خلال الأشهر الأخيرة سعياً منه لتعزيز خياراته الهجومية.

ومع ذلك، يبدو الانتقال في فصل الشتاء مستبعداً للغاية. فمن غير المتوقع أن يتقدم النادي الباريسي بعرض رسمي خلال نافذة يناير، ما يترك الدولي الألماني ليركز بشكل كامل على مشواره المحلي.

الجناح يشعر بالإطراء من ناد عملاق

سُئل الملا مؤخراً عن ارتباطه بباريس سان جيرمان من قبل سكاي ألمانيا. ولم يتهرب المهاجم الشاب من التكهنات، معترفاً بأنه على دراية جيدة بالتقارير المتداولة.

وقال المالا معترفاً: "سيكون من الخطأ أن أقول إنني لست فخوراً بذلك. إنه ناد ضخم. وبصراحة، أنا أقرأ عن ذلك أيضاً، لكنني لست متأكداً مما يجب أن أستنتجه".

إعلان إعلان

التركيز على الحاضر

اعتمد كولن بشكل كبير على المالا هذا الموسم. فقد سجّل بالفعل أربعة أهداف لافتة وصنع تمريرة حاسمة واحدة، مدفوعاً بفريقه إلى الأمام بمردود هجومي استثنائي. وسارع إلى تأكيد التزامه تجاه ناديه الحالي.

مواضيع ذات صلة

وأضاف: "قلت الشيء نفسه العام الماضي عندما بدأت كل هذه الشائعات بالانتشار لأول مرة. أريد أن أركز على الحاضر، وأريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أقدم أقصى ما لدي، وأن أساعد النادي، تماماً كما يساعدني. أريد أن أجلب الفرحة للنادي وللمدينة من خلال أدائي. أما بشأن ما سيحدث لاحقاً، فسنرى".

الانتقال في الصيف يبقى احتمالاً قائماً

بينما يستعد النادي الباريسي لتعليق مساعيه في يناير، لا يزال الانتقال في فصل الصيف أمراً وارداً. ولا شك أن استمرار تطور المالا في ألمانيا سيبقيه ضمن دائرة اهتمامه.

إعلان

في الوقت الراهن، سيوجّه الجناح الموهوب طاقته حصرياً نحو مباريات كولن المقبلة في الدوري الألماني. وسيسعى إلى تعزيز رصيده الرائع من الأهداف وحصد نقاط حيوية لفريقه. وإذا استمر في تألقه المبهر، فمن غير المرجح أن يكون باريس سان جيرمان النادي الأوروبي الكبير الوحيد الذي سيتنافس على التعاقد معه في نهاية الموسم.