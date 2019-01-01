العويران: أتمنى مواجهة منتخب مصر في حفل اعتزالي

سعيد العويران يتحدث عن مهرجان اعتزاله.

كشف سعيد العويران، نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية السابق، عن أنه اختار منتخب مصر لمواجهته في مهرجان اعتزاله كرة القدم.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، كان أعلن عن تكفله بإقامة حفل اعتزال سعيد العويران وخالد مسعد، نجمي المنتخب السعودي، حيث طلب منهما التواصل مع الهيئة.

العويران قال خلال تصريحات تليفزيونية: "عقدت اجتماعًا مع الهيئة العامة للترفية بشأن مهرجان اعتزالي، وطرحت وجهة نظري، واستمعت لهم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا".

سعيد العويران تابع: "تم الاقتراح أن يتم إقامة حفل الاعتزال أمام النصر أو منتخب مصر أو ألميريا الإسباني، أو الأهلي أو الزمالك المصريان".

آل الشيخ يطلب من هيئة الترفيه إقامة مهرجانات لـ "العويران" وخالد مسعد

نجم الشباب السابق اختتم حديثه قائلًا: "الأولوية بالنسبة لي هو مواجهة منتخب مصر ثم النصر، وسيحضر الحفل جميع نجوم المنتخب السعودي".

يأتي ذلك بعد نجاح حفل اعتزال ياسر القحطاني، مهاجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، الذي شهد مشاركة عددًا من نجوم الكرة العالمية.

آل الشيخ تكفل أيضًا بإقامة حفل اعتزال لنجم الهلال محمد الشلهوب، أمام أحد الأندية العالمية وفقًا لاختياره، وذلك وقت ما يعلن اعتزاله.