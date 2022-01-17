خيارات مفاجئة في قائمة السعودية لمباراتي عُمان واليابان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي عُمان واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر خلال الشتاء القادم.

الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات بـ16 نقطة، ويُطارده منتخب اليابان بـ12 نقطة ثم أستراليا بـ11، ويمتلك المنتخب العماني 7 نقاط والصيني 5 نقاط فيما تتواجد فيتنام في المؤخرة دون أي رصيد.

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واختار المدرب الفرنسي 26 لاعبًا بينهم 4 حراس مرمى، وقد جاءت بعض الخيارات مفاجئة مثل سعود عبد الحميد المجمد عن اللعب بواسطه ناديه الاتحاد بعد توقيعه للهلال، فيما أثار عدم ضم هارون كمارا مهاجم الاتحاد جدلًا في السوشيال ميديا نظرًا لأدائه الجيد جدًا مؤخرًا.

القائمة بالكامل ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي وزيد البواردي

الدفاع: علي آل بليهي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، زياد الصحفي، عبد الإله العمري، متعب الحربي، ياسر الشهراني وأحمد شراحيلي.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود وسامي النجعي.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، فهد المولد، خالد الغنام.

يُشار إلى أن السعودية ستُواجه عُمان يوم 27 يناير الجاري على ملعب مرسول بارك في الرياض، فيما ستلعب ضد اليابان في طوكيو يوم الأول من فبراير القادم.