الكتيبة الفرنسية تلقت الهزيمة الليلة أمام لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

أصحاب الأرض لم يحتاجوا للكثير لهز شباك لانس، حيث سجل دافيد راوم في الدقيقة السادسة بفضل ركلة حرة، ثم أضاف أنطونيو نوسا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بعد خطأ دفاعي ساذج، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 4+90 بفضل هجمة مرتدة.

أما هدف رفاق سعود عبدالحميد الوحيد، فجاء عن طريق ماتيو أودول، في الدقيقة 58 من عمر المباراة، فيما أُلغي هدف ثاني للفريق، بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد لانس عند ثلاث نقاط في المركز الـ33 بجدول الترتيب، مع فقدان نسبة كبيرة من حظوظه في التأهل للدور التالي، فيما ارتفع رصيد لايبزيج إلى النقطة السادسة في المركز الـ21 بجدول الترتيب.

وللحديث أكثر عما قدمه سعود عبدالحميد في مواجهة لايبزيج ولانس، بعد مشاركته بشكل أساسي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

"تحجيم" نوسا

لم تكن مهمة سعود عبدالحميد الليلة سهلة – على الورق – حيث كان عليه مراقبة النرويجي أنطونيو نوسا؛ أكثر لاعبي الفريق الألماني مساهمة في الأهداف.

لكن الظهير السعودي نجح في مهمته عن جدارة، حيث حجّم بشكل كبير انطلاقاته من الجهة اليمنى للانس، فمع خروج الأول في الدقيقة 73، كانت نسبة نجاح النرويجي في المواجهات الثنائية 25% فقط (3 من 12).

صحيح أن نوسا نجح في الوصول لمرمى لانس في الدقيقة التاسعة، لكنه لم يكن خطأ عبدالحميد، بل تمريرة دفاعية ساذجة وصلت للنرويجي على حدود منطقة جزاء الفرنسيين، قبل التسديد في الشباك بنجاح، بالإضافة لهدف ثاني بعد خروج سعود، حيث هرب من الرقابة في هجمة مرتدة خطيرة، وأضاف الثالث للايبزيج.

سوء حظ يمنعه من كتابة التاريخ

أفضلية سعود لم تكن على الصعيد الدفاعي فقط أمام انطلاقات نوسا، فحتى هجوميًا، كان له بصمته الخاصة..

في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، انطلق الظهير السعودي من الجهة اليمنى وصولًا لقرب حدود منطقة جزاء لايبزيج، قبل أن يرسل عرضية أكثر من رائعة إلى زميله فلوريان سوتوكا؛ المواجهة تمامًا للمرمى، لكن الأخير أهدر الفرصة برأسية عالية أكثر من اللازم مرت بجوار القائم، حارمًا عبدالحميد من تمريرة حاسمة.

وتواصل سوء حظ سعود عبدالحميد هجوميًا في الشوط الثاني، تحديدًا في هدف لانس بالدقيقة 58، حيث مرر عرضية أرضية من داخل منطقة الـ18 للايبزيج، وصلت لزميله ماتيو أودول، الذي أسكنها الشباك بنجاح.

هذا الهدف كاد أن يدخل به عبدالحميد التاريخ كأول لاعب سعودي يصنع هدفًا في كبرى البطولات الأوروبية للأندية، لكن الكرة اصطدمت بمدافع لايبزيج قبل أن تصل لأودول، ما يعني عدم احتسابها كتمريرة حاسمة رسمية للظهير العربي، وتُحسب فقط في "لعبة الفانتازي"!

الأفضلية ليست مقتصرة على المغاربة والجزائريين

لطالما كانت البرامج السعودية تتحدث عن تجارب المواهب المغربية والجزائرية في أوروبا منذ الصغر، مطالبين اللاعبين بالاقتداء بهم، بدلًا من البقاء في المنطقة الدافئة بالدوري السعودي عطفًا على تقاضي رواتب أكبر مقارنة بما يتقاضاه المواهب في القارة العجوز.

هذا الحديث دفع البعض حتى للتشكيك في موهبة اللاعبين السعوديين، ومدى قدرتهم على مواكبة مهارات لاعبي شمال أفريقيا، خاصةً المغاربة والجزائريين، كونهم أصحاب التجارب الأنجح في ملاعب أوروبا.

والليلة وفي ملعب واحد يضم السعودي "عبدالحميد"، بجانب الجزائري ياسين تيطراوي؛ لاعب وسط لانس، والمغربي نائل العيناوي؛ نجم لايبزيج، نجح الأول في خطف الأنظار بالتقاسم مع الثنائي الأخير.

المغربي حظى طوال الفترة الماضية على النصيب الأكبر من الإشادة، والجميع يدرك تمامًا أنه المحرك الأساسي لخط وسط لايبزيج.

أما الجزائري فرغم خسارة لانس إلا أنه قدم مباراة أكثر من رائعة، حتى كانت بداية هدف فريقه الوحيد من عنده بفضل افتكاك رائع للكرة من وسط الملعب.

وبعيدًا عن المشاركة في الهدف، تميز تيطراوي بدقة تمريراته التي بلغت 96%، بجانب خلقه فرصة لزملائه، مع تفوقه في 4 من 9 في الثنائيات.

أما دفاعية، فاسترد الكرة خمس مرات، وقطع تمريرتين، مع القيام بتدخلين وتشتيت الكرة من مناطق الخطورة مرة وحيدة.

والختام مع سعود عبدالحميد، الذي يعد الأفضل من بين كافة لاعبي لانس بالتقاسم مع تيطراوي، دون أي مبالغة، حتى كان غريبًا استبداله من قبل مدربه ديدييه ديجارد في الدقيقة 73.

رقميًا، خلق سعود فرصة محققة لزملائه، لم ينجحوا في تحويلها لهدف، وتفوق في ست من أصل تسع مواجهات ثنائية، بينما استرد الكرة ثلاث مرات، وقام بخمس تدخلات.

لكن ما على زملائه إدراكه بصورة أكبر هو حجم الزوايا التي يفتحها سعود لنفسه في كل مرة يتقدم بها للأمام، ما يشكل خطورة هجومية للانس إلا أن الكرة لا تصله كثيرًا في هذا الجانب بقدر التعويل عليه دفاعيًا لتأمين الخطوط الخلفية.