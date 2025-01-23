فيديو | أصبح جزءًا من تاريخ روما .. سعود عبد الحميد يوثّق لحظته التي لا تنسى!

أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي..

أعلن نادي روما، عن خطوة سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، والمحترف في صفوف الجيالوروسي، من أجل توثيق لحظته التاريخية، باعتباره أول محترف في الدوري الإيطالي من المملكة.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة 4 مواسم، قادمًا من الهلال، فيما شارك اللاعب 6 مباريات - حتى الآن - مع الفريق، بواقع 3 مباريات في الدوري الأوروبي، سجل خلالها هدفًا، ومثلها في الدوري الإيطالي، حيث صنع تمريرة حاسمة.

وكشف روما عن خطوة عبد الحميد، كأول لاعب سعودي يسجل بألوان روما، وأول سعودي يحرز هدفًا في الدوري الأوروبي، ليقوم سعود بوضع قميصه الذي سجل به الهدف الأوروبي، في أرشيف روما التاريخي.

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وكانت مباراة سبورتنج براجا البرتغالي، هي الأفضل لسعود عبد الحميد مع روما، والتي أقيمت ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري، في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سجل هدفًا، وساهم في طرد الحارس ماتيوس.

وفي ديسمبر الماضي، نقل الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، تصريحات من سعود عبد الحميد، والذي أكد أنه يرغب في البقاء مع روما من أجل التعلم، وأنه يعيش أجواءً مختلفة وعالمًا آخر في الملاعب الأوروبية، وسيظل في انتظار الفرصة، في ظل قلة مشاركاته في مباريات الذئاب، مع اعتماد المدير الفني المخضرم كلاوديو رانييري، على جيانلوكا مانشيني في الدفاع، وساليمايكرز في الوسط، لدعم الجبهة اليمنى للجيالوروسي.