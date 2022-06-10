سعودي من فريق بيكهام الأمريكي .. الشباب يحسم صفقة جديدة!

نادي الشباب يحسم صفقة جديدة للموسم القادم.

نجح نادي الشباب في حسم صفقة جديدة للموسم المقبل بعد التوقيع مع اللاعب محمد عبد الناصر آدم بشكل مجاني من صفوف إنتر ميامي.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد في بيانه أن الصفقة جاءت مجانية.

النادي أكد في البيان أن التعاقد مع اللاعب جاء لمدة أربعة سنوات تبدأ من الموسم الجديد وتنتهي في موسم 2026\2027.

وكتب الشباب في بيانه: "وقعت إدارة الفريق عقدًا مع اللاعب محمد عبد الناصر آدم من مواليد المملكة لمدة أربعة سنوات".

وأضاف: "الانتقال جاء بشكل حر من نادي إنتر ميامي الأمريكي بداية من فترة الانتقالات الصيفية، وتتمنى الإدارة له النجاح والتوفيق في مهمته مع شيخ الأندية".

وينشط اللاعب في مركز وسط الملعب وشارك مع إنتر ميامي الفريق الذي يملك فيه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام نسبة كبيرة في عشرة لقاءات هذا الموسم.

جدير بالذكر أن اللاعب لم يسبق له اللعب في الدوري السعودي من قبل، حيث بدأ من شباب نوتينجهام وانتقل بين عدة فرق إنجليزية وأمريكية قبل الانتقال الأخيرة.