سعوديان في إسبانيا .. تصعيد الأخوين الجعرافي بنادي إشبيلية

لعب الأخوان عبدالله وخالد الجعرافي لصالح فريق إشبيلية (د) في الموسم الماضي، ويلتقيان الآن خطوة إلى الأمام بالانضمام إلى الفريق المشارك في الدوري الإسباني الدرجة الخامسة (Tercera RFEF).

سيواصل عبدالله وخالد الجعرافي اللعب لصالح نادي إشبيلية خلال موسم 2026-2027، حيث يخوض الشقيقان السعوديان موسمهما الثاني مع النادي، وقبل انطلاق الحملة الجديدة، تمت ترقيتهما إلى فريق إشبيلية (ج).

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كانا يعملان تحت قيادة المدير الفني ماركو جارسيا استعدادًا للمنافسة في الدوري الإسباني الدرجة الخامسة.









في موسمهما الأول مع النادي، كان الأخوان الجعرافي من أبرز اللاعبين في فريق إشبيلية (د)، وهو الفريق الدولي للنادي الذي تأسس كجزء من مشروع أكاديمية إشبيلية.

وقد أهلهما أداؤهما القوي تحت قيادة أوسكار أولومو للاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرتهما الكروية، مما يتيح لهما البدء في المنافسة في المستوى الخامس من كرة القدم الإسبانية مع الفريق الرديف الثاني لنادي إشبيلية.