سعد سمير يوجه رسالة مؤثرة لشريف إكرامي بعد قرار رحيله

علي مدار ١١ عام تزاملت معك في الفريق الأول في النادي الأهلي لم أري منك الا كل حب وخير وإخلاص للنادي ولزملائك دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة مني بشكل شخصي استفدنا منك كتير ورجعنالك في حاجات كتير وكنت دايما خير داعم وخير صديق .. تاريخ وموقف طويلة ونجاحات كتير مرينا بيها وبرضو مواقف صعبة كتيرة لكن دايما كنت شخصية مسئولة ومواجه لكل المواقف .. اكيد عارف مدي حبنا ليك واحترامنا في نفس الوقت لكن كلنا عارفين انك مش بتاخد قرار الا لما بتكون مفكر فيه كويس اوي وبعناية شديدة ... هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام الي دايما من الناس الي كانت بترسخ مفاهيم وثوابت اتربو عليها وانتقلت لأجيال كتير لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من اهم اللاعيبة والعقليات والكوادر في الفترة القادمة ❤️.

A post shared by Saad Samir (@saadssamirr20) on Mar 22, 2020 at 9:06am PDT