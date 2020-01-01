سعد سمير يتكفل بـ20 أسرة ويتحدى نجوم الأهلي والزمالك من أجل مواجهة كورونا

سعد سمير أول لاعب يبدأ مبادرة الخير في مواجهة تفشي وباء كورونا

بدأ سعد سمير مدافع الأهلي المصري حملة تحدي فيروس كورونا، بأعمال الخير، والتكفل بعدد من الأسر المتضررة بعد تفشي الوباء.

وضرب الوباء جميع أنحاء العالم مما دفع الكثير من اللاعبين العرب، للتكفل بأسر داخل بلادهم خلال المحنة الكبير التي تتعرض لها الدول في الوقت الحالي.

ونشر سعد سمير فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يعلن فيه المشاركة في أعمال الخير ضد تفشي فيروس كورونا.

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وقال مدافع الأهلي خلال الفيديو إنه سيتكفل بعدد 20 أسرة من المتضررين بعد تفشي فيروس كورونا مؤخرًا حتى مرور الأزمة نهائيًا.

وناشد سمير الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل خلال الفترة المقبلة حتى تمر الأزمة بسلامة وبخير على الجميع.

وقام بتوجيه التحدي إلى وليد سليمان ومحمود حسن تريزيجيه وشريف إكرامي وكريم نيدفيد وطارق حامد ومحمود علاء.