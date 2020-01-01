سعد سمير: مصطفى محمد مهاجم واعد.. وتأهيلي سيستغرق شهرين

سعد سمير يخوض برنامجًا تأهيليًا من قطع بوتر أكيلس

تحدث سعد سمير مدافع النادي الأهلي المصري، عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك بأنه أفضل اللاعبين في مركزه بالوقت الحالي.

سعد سمير في الوقت الحالي يخضع لبعض التدريبات التأهيلية من إصابته الأخيرة التي أبعدته بشكل كبير عن الملاعب في الفترة الماضية.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى محمد مهاجم واعد ومميز وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وأن مازال أمامه الكثير ليحققه.

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وأضاف مدافع الأهلي: "أتمنى من مصطفى محمد الحفاظ على مستواه والتركيز على إحراز الأهداف ليكون مؤثرًا مع فريقه والمنتخب الأولمبي".

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وأردف سعد سمير: "أتمنى أن يكون صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحة، في نفس الحال وأن يظهر إمكانياته الذي يمتلكها فهو مميز للغاية".

وأتم مدافع الأهلي تصريحاته قائلًا: "أنفذ في الوقت الحالي برنامجًا تأهيليًا على مدار شهرين، وسأعود للطبيب مرة أخرى للاطمئنان على حالتي".