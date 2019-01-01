سعد سمير: فايلر يتحدث معي دائمًا.. وجاهز للمشاركة في المباريات

سعد سمير كان يعاني من إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي

تحدث سعد سمير مدافع النادي الأهلي، عن مسيرته مع الفريق الأحمر ولعبه بجوار وائل جمعة المدافع التاريخي للقلعة الحمراء، ومسيرة الفريق الحالية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

ويقود فايلر الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل جيد للغاية حيث حقق 3 انتصارات في الدوري المصري الممتاز فضلًا عن الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد سمير للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أؤدي في التدريبات أداء جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، عقب التعافي من الإصابة ولا أشعر بأي ألم في الوقت الحالي، ومستعد لخوض المباريات".

وأضاف مدافع الأهلي: "فايلر تواصل معي أكثر من مرة خلال فترة إصابتي وتحدث معي كثيرًا، وطلب مني عدم التعجل في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات حتى إنهاء البرنامج العلاجي المحدد لي كاملًا".

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وتابع سمير: "فايلر أبلغني أنه عانى أيضًا وهو لاعبًا من كثيرة الإصابات ولابد من التمهل في العودة إلى المشاركة الأساسية في اللقاءات حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى، وظل يوجه لي النصائح والملاحظات الفنية".

واختتم مدافع الأهلي حديثه: "لعبت فترة طويلة بجوار وائل جمعة في خط دفاع الأهلي، فهو لاعب تاريخي ونموذجي وعندما كنت أشارك جانبه كنت أشعر أنني في حلم جميل للغاية".

ويستعد سعد سمير للعودة للمباريات حيث سيلقى تحديات قوية للغاية للمشاركة حيث يؤدي اللاعبين الأساسيين بشكل مميز وسيكون الأمر صعب للغاية على فايلر.