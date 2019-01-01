سعد سمير: أخضع لبرنامج تأهيل مكثف وشكرًا للخطيب

مدافع الأهلي طار إلى ألمانيا للعلاج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواصل سعد سمير؛ مدافع الأهلي المصري، برنامجه التأهيلي في ألمانيا، للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

مدافع المارد الأحمر تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وقطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي، خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح سمير تطورات برنامجه، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، حيث قال: "أخوض برنامج تأهيلي مكثف على فترتين صباحًا ومساءً، يتضمن خضوعي لوحدات علاج طبيعي وتأهيل".

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وأضاف: "أشكر محمود الخطيب؛ رئيس النادي، على الدعم الكبير وحرصه على الاطمئنان على حالتي، بجانب موافقته على سفري إلى ألمانيا، كذلك سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، يبذل مجهودًا كبيرًا لمساندة اللاعبين وتوفير أفضل مناخ للجميع بحثًا عن تحقيق الانتصارات والبطولات".

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة طلائع الجيش في الأول من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ31 بالدوري المصري الممتاز، على استاد المكس بالإسكندرية.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك، صاحب المركز الثالث، ومتأخرًا عن الصدارة بفارق نقطتين، حيث يحتلها بيراميدز، الذي خاض مباراتين أكثر من الأحمر والأبيض.