سعد بقير .. 8 أسباب تجعله الصفقة المثالية للنصر والاتحاد والأهلي

لاعب أبها تألق في الدوري السعودي

تبحث أندية النصر والاتحاد والأهلي عن جناح لدعم هجومها قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، ويتحرك المسؤولون خارج السعودية جيدًا رغم أن أحد أفضل الخيارات متواجد أمام عيونهم داخل البلاد.

النصر ضم أندرسون تاليسكا، لكنه يبحث عن جناح يُعوض به نور الدين أمرابط، فيما الاتحاد بحاجة لجناح بجانب جاري رودريجيز وفهد المولد وعبد الرحمن العبود، أما الأهلي فهو الأكثر حاجة لجناح جديد بل ربما جناحين لدعم منظومته الهجومية.

المثير أن الأندية الثلاثة تُعاني من أزمة مالية خانقة، إذ هي مطالبة بتسديد ديونها للحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثم قيد لاعبيهم الجدد في قائمة الموسم الجديد، فالنصر مطالب بـ136 مليون ريال سعودي، والاتحاد بـ140 مليون والأهلي بـ124 مليون.

هذه الأزمة قد تتفاقم إن تورط أحدهم في ضم لاعب مرتفع الثمن ولم ينجح واضطر النادي لفسخ عقده، كما حدث مع العديد من الأجانب وآخرهم ألكسندر بريجوفيتش الذي سيدفع الاتحاد ما يقرب من 7 ملايين يورو للتخلص منه.

كل تلك العوامل تُرجح اتجاه الأندية الثلاثة لخيارات مضمونة نسبيًا، والخيار الأفضل هو لاعب أجنبي من داخل الدوري السعودي، انسجم مع الأجواء وتألق بالفعل وقدم ما يجعله جديرًا بارتداء قميص أحد الكبار.

هذا اللاعب لن يكون أفضل من التونسي سعد بقير نجم أبها الذي لعب موسمين في الدوري السعودي كان خلالهم من أفضل اللاعبين.

ماذا قدم سعد بقير خلال موسميه في الدوري السعودي؟

لعب بقير في الموسم الأول 29 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 8، وقد صنع 71 فرصة لزملائه، واستطاع الحصول على ركلة جزاء واحدة.

خلال هذا الموسم سنحت لبقير 12 فرصة مؤكدة للتسجيل نجح في إحراز 10 منهم بنسبة نجاح 83%، وقد سدد 21 تسديدة على المرمى من إجمالي 45 تسديدة.

الإصابة حرمت أبها من لاعبه المميز لعدة مباريات في الموسم الماضي، إذ لم يلعب سوى 23 مباراة بصم خلالهم على 16 هدفًا، بواقع 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

صنع 52 فرصة لزملائه، وقد استغل بنجاح 3 فرص من 5 مؤكدة سنحت له، وقد سدد 36 تسديدة منهم 19 على المرمى.

من الأفضل، بقير أم أجنحة النصر والاتحاد والأهلي؟

مما لا شك به أن أجنحة وصناع لعب النصر والأهلي والاتحاد قدموا أداءً جيدًا جدًا خلال الموسم الماضي، ولكن الأكيد أن لا أحد منهم يتفوق على النجم التونسي صاحب الـ27 عامًا.

الأرقام تقول أن بقير هو الأكثر إحرازًا للأهداف بعد المهاجمين الثلاثة، عبد الرزاق حمدالله وعمر السومة ورومارينيو، برصيد 19 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف بين الجميع برصيد 16 هدفًا.

نور الدين أمرابط فقط من يتفوق على بقير في صناعة الفرص، إذ صنع خلال الموسمين الأخيرين 138 فرصة مقابل 123 للتونسي الذي لعب مباراتين أقل.

بقير يمتلك رقمًا رائعًا يخص استغلال الفرص المؤكدة، إذ استطاع تسجيل 13 فرصة من 17 سنحت له، لا أحد أساسي في الأندية الثلاثة يتفوق عليه في معدل استغلال الفرص المؤكدة، وقد بلغت نسبته 76.5%.

8 أسباب تجعل سعد بقير صفقة مثالية للنصر والاتحاد والأهلي

التعاقد مع بقير سيكون بمثابة صفقة مثالية لأي نادٍ من كبار الدوري السعودي، وخاصة النصر والاتحاد والأهلي، لماذا؟ لتلك الأسباب الخمسة ..

منسجم مع الدوري السعودي وأجوائه وملاعبه وطقسه ولغة لاعبيه، لن يحتاج لأي وقت لينسجم مع البطولة والأجواء في السعودية. سبق له التألق في الدوري السعودي وليس مجرد لعب به، وأرقامه تتحدث عنه جيدًا. غير مكلف، إذ يرتبط بعقد مع أبها ينتهي صيف 2022 وبالتالي سيكون شراؤه بثمن جيد جدًا، كما أنه لن يحصل على راتب كبير. سبق له اللعب والتألق مع الترجي التونسي، مما يُبعد عنه فكرة عدم تحمل ضغط ومسؤولية قميص فريق كبير. يستطيع شغل جميع مراكز الهجوم، إذ يمكنه اللعب كجناح أو صانع لعب أو مهاجم متحرك أو حتى مهاجم وهمي .. والجميل أنه يمتلك لمسة رائعة داخل منطقة الجزاء ولا يُهدر الفرص كثيرًا. حاجة الأندية الثلاثة للاعب مثل بقير في المنظومة الهجومية، وصعوبة ضم لاعب أجنبي بجودة أعلى نظرًا للأزمة المالية، وصعوبة المغامرة بلاعب قد يفشل ويضطر النادي لفسخ عقده. سهولة تسويق بقير حال الفشل، إذ ستتهافت أندية الوسط في الدوري السعودي على ضمه، بجانب إمكانية عودته للقارة السمراء، سواء إلى تونس أو مصر. تفوقه كما أسلفنا على جميع أجنحة وصناع لعب الأندية الثلاثة في الإنتاج الهجومي، أي الأهداف والتمريرات الحاسمة والفرص المصنوعة.

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