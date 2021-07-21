سعد الشهري : فرصنا في الأولمبياد تتساوى مع ألمانيا والبرازيل

الطموح لن يغير من احترام الجميع

يؤمن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، بحظوظ فريقه في عبور دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

السعودية تقع في المجموعة الرابعة، وسط منافسة صعبة مع كل من البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

الشهري يؤمن أن حظوظ فريقه لا تقل أبدًا عن البرازيل وألمانيا، مشددًا على احترامه الكبير لكل فرق المجموعة.

وقال في مؤتمر صحفي:"وجود السعودية في المجموعة الأصعب بعد غياب 25 عامًا يعتبر أمرًا إيجابيًا للكرة السعودية بشكل عامل، لأن هذا النوع من المباريات يحفز اللاعبين".

وأضاف:"فرصنا تتساوى مع جميع فرق المجموعة سواء ألمانيا والبرازيل، وكذلك كوت ديفوار لأن المنتخبات الأفريقية دائمًا تقدم مستويات كبيرة في الأولمبياد".

وتابع:"نحن نحترم الجميع ونؤمن بطموحنا الكبير وقدراتنا التي ستساعدنا على مواصلة المشوار نحو ميدالية أولمبية".

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وفي نهاية حديثه أكد الشهري أن اختياره لثلاثي الهلال "سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري" جاء بسبب إمكانياتهم الفنية".

يذكر أن السعودية تلعب غدًا، الخميس ضد كوت ديفوار في افتتاح مشاركاتها الأولمبية، قبل مواجهة ألمانيا يوم الأحد والبرازيل يوم الأربعاء 28 يوليو الجاري.