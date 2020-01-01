الشهري: حزين من طريقة خسارتنا واجتماع مع رينار لتحديد الثلاثي فوق السن

المدير الفني للمنتخب السعودي الأوليمبي سعيد بالجيل الذي يقدمه للمنتخب الوطني الأول

أعرب سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عن حزنه لخسارة لقب كأس آسيا تايلاند 2020، موضحًا أنه كان يتمنى أن يجمع بين التأهل للأولمبياد وحصد اللقب القاري.

الأخضر الأوليمبي خسر لقب البطولة اليوم الأحد، بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشهري، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نطمح للفوز بكأس آسيا مع الصعود للأولمبياد، أشعر حالة من الحزن، خاصةً وأننا خسرنا من كرة ثابتة، فقد عانينا على المستوى البدني، في المقابل الخصم خاض دقائق أقل منها، نحن خضنا أكثر من 450 دقيقة على مدار البطولة".

وأضاف: "رغم حزني إلا أننا نجحنا في تقيم\\ديم جيل جيد للمنتخب الأول، سيكون هو النواة في المرحلة المقبلة".

وبسؤاله عن الثلاثي الذي سيختارهم فوق السن للمشاركة في الأولمبياد، أوضح: "حتى الآن لم نستقر على أي اسم، سنتابع مباريات الدوري خلال المرحلة المقبلة، وسنعقد اجتماعًا مع الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وسنحدد نقاط الضعف لدينا، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار القائمة".

الأخضر الأوليمبي كان قد تخطى دور المجموعات بحصد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام منتخبي اليابان (2-1) وسوريا (1-0)، بالإضافة إلى التعادل أمام قطر سلبيًا دون أهداف.

وفي ربع النهائي، صعد المنتخب السعودي على حساب أصحاب الأرض المنتخب التايلاندي بالفوز بهدف وحيد، وأخيرًا في نصف النهائي، تغلب على منتخب أوزبكستان بالنتيجة نفسها.

وضمن الأخضر التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة منتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب أستراليا الذي حصد الميدالية البرونزية في البطولة.