سعد الدوسري : جاهزون للتغلب على المنتخب السعودي وأتوقع مواجهة قوية

المنتخب القطري أو السعودي متشابهان بنفس الروح

أكد الحارس الدولي القطري سعد الدوسري على جاهزية العنابي لخوض مباراة الفريق المُقبلة أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس خليجي 24 والتي تجمع بين المنتخبين غدًا الخميس على ملعب الجنوب.

وقال سعد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية : "أنهينا دور المجموعات وكان في مباريات صعبة، أيام قليلة بين كل مباراة، والمباراة القادمة أمام المنتخب السعودي فهو معروف للجميع بمدى قوته، وإن شاء الله نقدم مباراة قوية تليق بالقمة الخليجية".

أفض حارس في كآس آسيا 2019 قال : "المنتخب القطري أو السعودي متشابهان بنفس الروح بالتأكيد لتواجد العديد من العناصر الطيبة والممتازة، وكذلك العديد من لاعبي فريق واحد مثل السد أو الهلال".

وعن الحضور الجماهيري قال : "تواجد الجماهير مهم جدًا وهم جزء مُهم جدًا والمباراة الماضية دعمونا بشكل أكثر من رائع ونتمنى منهم المباراة المُقبلة أن يكون الحضور بشكل أقوى".

وأنهى الدوسري تصريحاته : "مواجهة السعودية هي مباراة نصف نهائي لا خيار سوى الفوز والتأهل للنهائي، وهذا هو هدفنا".

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وكان المنتخب القطري قد تأهل كوصيف عن المجموعة الأولى بعد المنتخب العراقي ليضرب موعدًا قويًا أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة الأولى.