سطو واعتداء .. لصوص يداهمون منزل نجم مانشستر سيتي السابق

تعرض الأرجنتيني، نيكولاس أوتاميندي، مدافع نادي مانشستر سيتي السابق وبنفيكا الحالي لعملية سطو مسلح، ليلة أمس، أثناء تواجد اللاعب وعائلته في المنزل.

وحدث ذلك عقب عودته من مباراة بنفيكا أمس أمام فاماليكا الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري البرتغالي.

ويعيش صاحب الـ33 عاما مع زوجته ونجلهما في سيكسال (جنوب لشبونة)، التي يوجد بها أيضا المدينة الرياضية للنادي.

ماذا حدث؟

وفقًا لصحيفة “Correio da Manhã” تعرض أوتاميندي للاعتداء داخل منزله في لشبونة أثناء عملية سطو وتم سرقة أموال وساعات.

وأشارت الصحيفة أن كان هناك حالة ذعر أصابت زوجته وابنه، مشيرة أن الاعتداء وقع بعد مباراة بنفيكا فاماليكاو في الدوري البرتغالي.

ما هي تفاصيل الواقعة؟

وأفادت ‏”Correio da Manhã” بأنه هناك أربعة أشخاص ملثمين داهموا المنزل، وقيدوا حركة اللاعب، ولفوا رقبته بحزام.

واختتمت بأنه بعد تثبيت اللاعب، اصطحبوه إلى غرفة النوم، حيث كانت زوجته وابنه هناك.

ماذا قال بنفيكا عن ذلك؟

النادي البرتغالي أعلن في بيان اليوم الإثنين أن اللاعب وعائلته "بخير، رغم الانزعاج الهائل الناجم عن الموقف الذي مروا به"، مطالبا في الوقت ذاته باحترام الخصوصية، بينما تحقق السلطات في الحادث.



الجدير بالذكر أن شرطة سيتوبال تولت التحقيق في الحادث ولم يتم الكشف عن جديد حتى الآن.