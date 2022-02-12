سطر وسطر .. وصفة أنشيلوتي لخسارة لقب الليجا الملعون!

فقد ريال مدريد نقطتين هامتين في سباق لقب الدوري الإسباني عقب التعادل مع فياريال دون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

التعثر في مواجهة اليوم كان الثالث في آخر خمس مواجهات للنادي الملكي، الذي خسر من خيتافي بهدف نظيف وتعادل مع إلتشي بهدفين لكل فريق.

ومثل تلك النتائج لا يمكن لفريق ينافس على لقب الدوري الإسباني أن يحتملها، حتى لو كان كل منافسيه في حالة يرثى لها.

وذلك لأن لا شيء دائم إلا عدم الدوام نفسه، لن يبقى منافسي ريال مدريد على الدوري الإسباني في حالة ثبات طوال الموسم، ولن يحقق الملكي النقاط بشكل مستمر كما فعل في الدور الأول.

نقاط مهدرة بالجملة

ريال مدريد في الدور الأول كله خسر 11 نقطة، واليوم وعقب أن لعب الملكي المباراة الخامسة في الدور الثاني خسر سبع نقاط من أصل 15 متاحين له.

المقارنة بين نتائج الدور الأول والثاني حتى الآن تؤكد أن ريال مدريد أمام منعطف خطير للغاية وينذر بنتائج سيئة للغاية في الدور الثاني.

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال.



فارق النقاط مع إشبيلية أصبح 4 فقط! 👀 pic.twitter.com/H9QuQB3aNG — GOAL Arabia (@GoalAR) February 12, 2022

سيناريو متوقع

عطفًا على نتائج أول خمس مباريات في الدور الثاني لريال مدريد فالنادي الملكي يحقق أكثر من نصف النقاط المتاحة له بقليل.

بالتقريب ريال مدريد يحقق 53% من إجمالي النقاط المتاحة له، ويتبقى للملكي في الوقت الحالي 14 مباراة حتى نهاية الموسم بـ 42 نقطة.

لو استمر معدل تحقيق ريال مدريد للنقاط سيعني ذلك تحقيقهم لـ 22 نقطة إضافية والوصول للنقطة رقم 76 بنهاية الموسم.

تحقيق لقب الدوري من عدمه يتوقف وقتها على قدرة تحقيق برشلونة وإشبيلية وريال بيتيس للنقاط فيما تبقى من الموسم.

المقارنة مع برشلونة الذي يمر بأسوأ أحواله!

النادي الكتالوني لم يفقد في الدور الثاني من البطولة سوى نقطتين فقط كانا في التعادل المثير ضد غرناطة بهدف لمثله قبل حوالي شهر.

ويبقى لبرشلونة مواجهتين أقل من ريال مدريد في الدور الثاني قد يفقد فيهم المزيد من النقاط أو قد يحقق النقاط الخاصة بهما كاملة.

لكن في النهاية فمعدل هدر النادي الكتالوني للنقاط أصبح أقل بشكل واضح منذ قدوم تشافي هيرنانديز كمديرًا فنيًا للفريق.

برشلونة يحقق حوالي 78% من النقاط المتاحة له في الدور الثاني ويتبقى له 16 مباراة بإجمالي 48 نقطة، ولو استمر على نفس المعدل من النقاط سيعني ذلك تحقيقهم لـ38 نقطة، وإنهاء الموسم بحوالي 76 نقطة، وهو نفس الرصيد المتوقع للملكي، وسيتم اللجوء وقتها للمواجهات المباشرة بين الفريقين.

بيت القصيد

حساب النقاط بشكل تقريبي ليس بالأمر المسلم به، وتحقيق ريال مدريد أو برشلونة لنفس معدل النقاط هو أمر في علم الغيب.

في النهاية نحن نتحدث عن اهتزاز واضح في مستوى ريال مدريد بالدور الثاني، هزة تنذر بالمزيد من فقدان النقاط، لن تعني بالضرورة فقدان اللقب، لكنها ستشكل خطورة واضحة عليه.

السير على سطر وترك سطر والظهور بتلك المستويات لن يجدي نفعًا بحلول الأشهر الأخيرة من الموسم، بالأخص مع قدوم مواجهات صعبة مثل مباراة باريس سان جيرمان.

لذلك على كارلو أنشيلوتي أن يجد الحل سريعًا ويغير من استراتيجيته التي قد تفقده لقب الدوري الإسباني الملعون عليه، وقد تخرجه من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.