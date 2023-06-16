"سر غريب" قد يمنع نادي النصر من التعاقد مع زيدان الذي حقق إعجازًا كرويًا مع ريال مدريد الإسباني

لمدة أسابيع طويلة، واسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، يرتبط بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بل أن تقارير صحفية عالمية، أعلنت رفضه راتبًا ضخمًا للقدوم إلى المملكة العربية السعودية.

النصر يبحث عن مدير فني عالمي؛ لقيادة الفريق الأول، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، الذي تم إقالته في شهر أبريل الماضي، مع إسناد المهمة وقتها وبشكل مؤقت، إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، حتى نهاية موسم 2022-2023، والذي أُسدِل الستار عليه رسميًا.

من ناحيته.. فجّر الإعلامي الرياضي محمد الغامدي، مفاجأة من العيار الثقيل، بنفيه تقديم الإدارة النصراوية، أي عرض إلى زيدان من الأساس.

وقال الغامدي في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "زيدان عاطل منذ 3 سنوات.. قاد نادي ريال مدريد الإسباني لـ(فترة) ثم اختفى؛ لذلك لا أظن أنه سيدرب النصر، ولا أتمنى ذلك"؛ في إشارة إلى أنه مدرب مرحلة ولا يملك المواصفات التي يبحث عنها العالمي.

زيدان لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ منذ عامين وليس ثلاث؛ حيث رحل عن ريال مدريد في 30 يونيو 2021، والذي قاده في ولايتين مختلفتين، وحقق معه 13 لقبًا، من بينهم ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن المدير الفني الفرنسي، لم يدرب في مسيرته بالكامل، أي نادٍ غير ريال مدريد؛ حيث بدأ في الفئات السنية، ثم الفريق الأول؛ وكان يحلم بقيادة منتخب بلاده، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق - حتى الآن -.